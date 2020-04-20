كيف بدت القناطر الخيرية مع تطبيق إجراءات الحكومة في شم النسيم؟ - صور
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب - محمود مصطفى:
تصوير - فريد قطب:
رصدت عدسة مصراوي، خلو القناطر الخيرية من المواطنين، تزامنا مع تطبيق الحظر الكامل في يوم شم النسيم، طبقاً لقرار مجلس الوزراء.
وخلت المناطق الخيرية تماما من المواطنين، في يوم شم النسيم، على غير العادة في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث تعد أحد المظاهر والأماكن الرئيسية للاحتفال بعيد الربيع.
وحرص العاملين بالقناطر الخيرية، على اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، عن طريق ارتداء الكمامات.
وبدأت الحكومة تطبيق حظرا كاملاً، صباح الاثنين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الربيع، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق نفس إجراءات يومي الجمعة والسبت، على يوم شم النسيم،
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3144
عدد المصابين
-
732
عدد المتعافين
-
239
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2394278
عدد المصابين
-
611878
عدد المتعافين
-
164937
عدد الوفيات
إعلان