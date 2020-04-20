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كيف بدت القناطر الخيرية مع تطبيق إجراءات الحكومة في شم النسيم؟ - صور

01:03 م الإثنين 20 أبريل 2020
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كتب - محمود مصطفى:

تصوير - فريد قطب:

رصدت عدسة مصراوي، خلو القناطر الخيرية من المواطنين، تزامنا مع تطبيق الحظر الكامل في يوم شم النسيم، طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

وخلت المناطق الخيرية تماما من المواطنين، في يوم شم النسيم، على غير العادة في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث تعد أحد المظاهر والأماكن الرئيسية للاحتفال بعيد الربيع.

وحرص العاملين بالقناطر الخيرية، على اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، عن طريق ارتداء الكمامات.

وبدأت الحكومة تطبيق حظرا كاملاً، صباح الاثنين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الربيع، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق نفس إجراءات يومي الجمعة والسبت، على يوم شم النسيم،

شم النسيم القناطر الخيرية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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