الأهرام تضيء مبناها تقديرا للأطقم الطبية ورجال القوات المسلحة

كتب مصطفى علي:

أضاءت مؤسسة الأهرام، مساء الخميس، مبناها العريق تحية وتقدير للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، ولرجال القوات المسلحة المصرية، الذين يقومون بأعمال تطهير الشوارع والمؤسسات لمحاصرة فيروس كوورنا، وللرجال الذين يقومون بتنفيذ المهام خلال ساعات الحظر.