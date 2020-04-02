الأهرام تضيء مبناها تقديرا للأطقم الطبية ورجال القوات المسلحة
08:49 م الخميس 02 أبريل 2020
كتب مصطفى علي:
أضاءت مؤسسة الأهرام، مساء الخميس، مبناها العريق تحية وتقدير للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، ولرجال القوات المسلحة المصرية، الذين يقومون بأعمال تطهير الشوارع والمؤسسات لمحاصرة فيروس كوورنا، وللرجال الذين يقومون بتنفيذ المهام خلال ساعات الحظر.
وأطلقت مؤسسة الأهرام المبادرة، بالمشاركة مع الهيئة الوطنية للصحافة بمشاركة رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الأهرام ورؤساء التحرير، فى إطار دعم دور المؤسسات الصحفية القومية لكل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة الآن فى التصدى للوباء القاتل، وتأكيداً لقدرة الشعب المصرى العظيم على محاصرة هذا الوباء والانتصار عليه بفضل التكاتف والوحدة والاصطفاف الوطنى خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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