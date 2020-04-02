"الطيران المدني" تواصل تعقيم منشآتها الحيوية بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

واصلت وزارة الطيران المدني تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه تم تعقيم مركز العمليات المتكامل IOCC بأقسامه المختلفه بالإضافة إلى تعقيم وتطهير صالة ٢ سفر ووصول داخلى وجميع المكاتب الإدارية بمبنى الركاب رقم (١) بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الوزارة لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة الصحية.

وعلى جانب آخر تستمر كل من الشركة الوطنية لمصر للطيران وشركة إير كايرو في تعقيم طائراتها وبخاصة التي تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لمصر للطيران حيث شملت الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجي للطائرات.

ووتواصل الوزارة المتابعة الدورية لتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية على جميع شركاتها وهيئاتها التابعة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه حرصًا على سلامة جميع العاملين داخل قطاع الطيران المدني.