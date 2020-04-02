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فصل إمام بأوقاف سوهاج أدى صلاة الفجر في جماعة أمام أحد المساجد

06:43 م الخميس 02 أبريل 2020
فصل إمام بأوقاف سوهاج أدى صلاة الفجر في جماعة أمام أحد المساجد

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة عبد الله ابراهيم أحمد عبد الله مسعود إمام وخطيب بسوهاج، لقيامه بفتح مسجد السلام التابع لإدارة أوقاف برديس، في صلاة الفجر اليوم، ودعا الناس للصلاة، وأمّهم أمام المسجد، تحديا لقرار الغلق.

ووجه وزير الأوقاف، في بيان له الخميس، مديرية سوهاج بعمل محضر رسمي بالواقعة ضد المذكور.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :

ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة .

محمد مختار جمعة سوهاج إدارة أوقاف برديس وزارة الأوقاف غلق المساجد

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