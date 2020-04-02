أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الحكومة: بدء إجراءات الحصول على 1.3 مليار دولار تمويلات ومنح خارجية

02:06 م الخميس 02 أبريل 2020
الحكومة: بدء إجراءات الحصول على 1.3 مليار دولار تمويلات ومنح خارجية

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح لصالح وزارة المالية.

وتشمل هذه المنح والتمويلات فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين.

كما تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويلًا من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، ومليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ة

مجلس الوزراء وزارة المالية مصطفى مدبولي الاصلاح الاقتصادي

الخبر التالى:

الحكومة توافق على مد وقف ضريبة الأطيان لمدة عامين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تكليف رئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًّا