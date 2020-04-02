الحكومة: بدء إجراءات الحصول على 1.3 مليار دولار تمويلات ومنح خارجية
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح لصالح وزارة المالية.
وتشمل هذه المنح والتمويلات فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين.
كما تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويلًا من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، ومليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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