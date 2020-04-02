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"السجيني" يوصي باستغلال انخفاض الكثافات للتعجيل بخطة إصلاح الطرق

12:19 م الخميس 02 أبريل 2020
"السجيني" يوصي باستغلال انخفاض الكثافات للتعجيل بخطة إصلاح الطرق

"السجيني" يوصي باستغلال انخفاض الكثافات للتعجيل بخ

كتبت- ميرا إبراهيم:

دعا المهندس أحمد السجينيي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمحافظين، لاستغلال انخفاض الكثافات المرورية على جميع الطرق جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب العالم.

وأكد السجيني، في تصريحات، اليوم الخميس، ضرورة استغلال ذلك في التعجيل بالجداول الزمنية الخاصة بالخطط التنفيذية المعتمدة لصيانة الطرق الرئيسية و الفرعية، وفواصل الكباري وغيرها من أعمال صيانة اعتيادية، ولا سيما أن تلك الأعمال لا ترتبط بكثافات بشرية بقدر ما تعتمد على المعدات الثقيلة والمتوسطة التي تعمل في الأجواء المفتوحة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه من المعلوم فنيًا أن التعجيل الرشيد، والممنهج بالخطط التنفيذية في مجال الأعمال والبناء قد يساهم في خفض تكلفة التنفيذ بقدر مناسب، وعليه فيجب علينا جميعًا أن نستغل تلك الأزمة التي لا نعرف منحنيات تطورها في تهيئة حياتنا وتحويلها إلى منفعة في عدد من القطاعات من عصف ذهني متخصص ومدروس لكل ملف.

إصلاح الطرق احمد السجيني الإدارة المحلية

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