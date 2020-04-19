أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

"الصحة": عزل مصابي كورونا "منزليًا" غير مطروح حتى الآن

07:38 م الأحد 19 أبريل 2020
"الصحة": عزل مصابي كورونا "منزليًا" غير مطروح حتى الآن

المستشفيات المخصصة للعزل لا تزال تستوعب الزيادة ال


كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر باللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، إن عزل مصابي فيروس كورونا المستجد "منزليًا" غير مطروح حتى الآن.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن المستشفيات المخصصة للعزل لا تزال تستوعب الزيادة اليومية في عدد المصابين، فضلًا عن الأماكن التي خصصتها وزارة الصحة للحجر الصحي ونقل بعض المصابين إليها بعد حصولهم على العلاج بالمستشفيات لمدة 5 أيام.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، 3032 مصابًا من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وخصصت وزارة الصحة 14 مستشفى على مستوى الجمهورية للعزل الصحي حتى الآن، بجانب عدد آخر من أماكن الحجر من بينها: المدينة الجامعية بالدقهلية، مركز شباب أبوقير بالإسكندرية، المدينة الشبابية بالطود بالأقصر، المدينة الجامعية بأسيوط، بيت الشباب بالبلاجات بالإسماعيلية، المدينة الجامعية بالمنيا، المركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط.

كانت وزارة الصحة قررت يوم 7 أبريل، نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا من مرضى فيروس كورونا إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، وفق عدة شروط أن تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، على أن تجري عملية نقلهم بعد مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.

العزل المنزلي مستشفيات العزل وزارة الصحة مصابي كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس جهاز أكتوبر: غمر الحدائق بالمياه لعدم استغلالها في شم النسيم (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستشار رئيس الجمهورية: سيتم اتخاذ إجراءات احترازية تتوافق مع رمضان