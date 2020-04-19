طائرة إجلاء عراقية خاصة تغادر القاهرة وعليها 285 راكبا

كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، رحلة استثنائية متوجهه إلى مدينة بغداد، سيرتها الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء مواطنين عراقيين من مصر، ضمن جسرها الجوي الاستثنائي لعودة مواطنيها، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بالمطار، إن الرحلة العراقية رقم IA101 غادرت مطار القاهرة، على متنها 285 مواطنًا عراقيا من المتواجدين داخل مصر، وتم إنهاء إجراءات كافة الركاب المغادرين من خلال مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، بالتنسيق بين السفارة العراقية بالقاهرة ووزارة الطيران المدني.

وأوضحت المصادر، أن مسئولي المطار تعاملوا مع الطائرة، التي وصلت بدون ركاب، وتم تجهيزها بعد أن جرى تعقيمها طبقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المطارات لمنع انتشار وباء كورونا وفقا للخطة التى وضعتها وزارة الطيران لمكافحة انتشار الفيروس القاتل.

كانت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​