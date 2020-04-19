"اليونسكو" تدعو شعوب العالم للتعرف على الحضارة المصرية خلال فترة الحظر

كتب- محمد عاطف:

دعت منظمة اليونسكو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية الرائعة من خلال مبادرة وزارة السياحة والآثار أوائل شهر أبريل الجاري تحت شعار "اكتشف مصر من بيتك".

جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها منظمة اليونسكو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت الوزارة تبنت هذه المبادرة، لإتاحة عدد من الزيارات الافتراضية وجولات إرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

كما أشادت منظمة اليونسكو، في تغريدتها، بهذه المبادرة، ووصفتها بأنها وسيلة مهمة وتساهم في الحفاظ على صحة المواطنين، وتكسر الحواجز التي وضعها فيروس كورونا المسجد، ففي وقت الأزمات دائمًا ما نحتاج إلى الثقافة.