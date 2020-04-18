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احتفالاً باليوم العالمي للتراث.. جولة أثرية لوزير السياحة بمقبرة واح تي

07:31 م السبت 18 أبريل 2020
احتفالاً باليوم العالمي للتراث.. جولة أثرية لوزير السياحة بمقبرة واح تي

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- محمد عاطف:

احتفالًا باليوم العالمي للتراث، نشرت وزارة السياحة والآثار، جولة أثرية افتراضية، للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، داخل مقبرة واح تي في سقارة، والتي تم الكشف عنها في عام 2018.

وقال العناني خلال الجولة: "إنه منذ 4400 سنة تم إنشاء هذه المقبرة للكاهن واح تي وكانت مهمته التطهير، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نستغل احتفالية يوم التراث العالمي، كي نذكر أنفسنا أننا بحاجة إلى التعلم من أجدادنا فيما يتعلق بالوقاية والالتزام بالتطهير والنظافة الشخصية، إلى جانب اتباع تعليمات الحكومات والجهات الصحية، حتى نتمكن من التغلب على هذا الخطر".

وأضاف: "تعتبر المقبرة، واحدة من أهم الاكتشافات في هذا العقد، لأن صاحب هذه المقبرة الكاهن الأعلي للتطهير من الأسرة الخامسة، مما يجعلها تذكيرًا مناسبًا وفي الوقت المناسب بأن تطهير وحماية ما نعتز به هو رغبة إنسانية فطرية تمتد عبر آلاف السنين".

خالد العناني وزارة السياحة والآثار مقبرة واح تي يوم التراث العالمي

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