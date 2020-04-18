البرلمان: غدا أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالمجلس بمناسبة أعياد الأقباط (منشور داخلي)

كتب- ميرا إبراهيم :

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب منشورا داخليا أعلنت خلاله أن غدا الأحد إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين، وذلك بمناسبة حلول الأعياد المجيدة لأقباط مصر.