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البرلمان: غدا أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالمجلس بمناسبة أعياد الأقباط (منشور داخلي)

04:46 م السبت 18 أبريل 2020
البرلمان: غدا أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالمجلس بمناسبة أعياد الأقباط (منشور داخلي)

مجلس النواب

كتب- ميرا إبراهيم :

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب منشورا داخليا أعلنت خلاله أن غدا الأحد إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين، وذلك بمناسبة حلول الأعياد المجيدة لأقباط مصر.

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اجازة شم النسيم أعياد الأقباط مجلس النواب

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