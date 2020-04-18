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وزير المالية: الاقتصاد سيعود إلى سابق عهده.. و"مش عايزين نتعب تاني"

02:27 م السبت 18 أبريل 2020
وزير المالية: الاقتصاد سيعود إلى سابق عهده.. و"مش عايزين نتعب تاني"

محمد معيط

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة يلتزمون بالتعامل مع آثار الأزمة التي نمر بها بسبب فيروس كورونا.

وأضاف :"هذا ما أثبته الواقع بصرف الحكومة ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للبرلمان.

وقال وزير المالية، إنه بمجرد انتهاء هذه الأزمة سيعود الاقتصاد مرة أخرى كما كان، و"مش عايزين نتعب لإعادته مرة أخرى زي ما تعبنا خلال السوات الماضية، وتقديرات النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي مؤخرا كانت مصر هي الدولة الوحيدة من ضمن الدول المعلنة التي جاءت تقديرات النمو بها إيجابية".

وعلق الدكتور حسين عيسى ئيس اللجنة قائلا: العالم بعد كورونا سيختلف في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونريد أن يكون اقتصادنا في إطار العالم الجديد لأنه من المتوقع حدوث تغيرات جذرية ويجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص". ​

محمد معيط السيسي فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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