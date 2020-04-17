سعفان: التفتيش على 220 منشأة للتأكد من إجراءات الوقاية من كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهر التقرير الواردة من المديريات ، أنه تم التفتيش ومتابعة 220 مصنعا وشركة ومنشأة خلال يوم أمس على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات ، حيث قامت البحيرة بالتفتيش على 19 منشأة، وكل من محافظات، الإسكندرية ، والجيزة ، والشرقية ،وأسيوط ، بالتفتيش علي 16 منشأة لكل محافظة، و15 منشأة لسوهاج ، ودمياط 12 منشأة ، و10 منشآت لكل من محافظ الغربية ، والمنيا ، وكفر الشيخ، و8 منشآت بجنوب سيناء ، و6 منشآت لكل من الدقهلية ، وقنا ، وباقي المحافظات أقل من ذلك .

كما أظهر التقرير قيام منشأتين بالغلق الاحترازي ، منها منشأة ظهر بها حالة إجابيه، والأخير مغلقة احترازياً.

وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.