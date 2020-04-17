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مدبولي يصدر قرارا بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمنية النصر بالدقهلية

11:19 ص الجمعة 17 أبريل 2020
مدبولي يصدر قرارا بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمنية النصر بالدقهلية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية؛ ليصبح مدينة منية النصر (عاصمة المركز)، ومدينة الكردي، والوحدات المحلية لقرى (النزل، ومنشأة الجمال، والبجلات، وميت عاصم، وبرمبال القديمة، والرياض، وبرمبال الجديدة، وميت تمامة، والخضيري).

منية النصر مصطفى مدبولي الدقهلية مجلس الوزراء

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