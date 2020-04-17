مدبولي يصدر قرارا بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمنية النصر بالدقهلية
كتب - محمد غايات:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية؛ ليصبح مدينة منية النصر (عاصمة المركز)، ومدينة الكردي، والوحدات المحلية لقرى (النزل، ومنشأة الجمال، والبجلات، وميت عاصم، وبرمبال القديمة، والرياض، وبرمبال الجديدة، وميت تمامة، والخضيري).
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