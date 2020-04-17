فرج عامر: شهادة دولية بنجاح البرنامج الاقتصادي وإجراءات مواجهة كورونا
كتب - أحمد علي:
اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والتي كشف فيها أن مصر لم تتقدم بطلب أي تمويل بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد"، وأن نجاح الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016، بمثابة شهادة نجاح دولية جديدة لمصر لبرنامجها الاقتصادي وأيضا إجراءات مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا .
وقال " عامر " فى بيان له، إن التاريخ سجل للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه كان محقا في اتخاذ القرارات الصعبة الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأِشار إلى أن التاريخ سجل للمصريين مساندة ودعم القيادة السياسية في تنفيذ هذه القرارات، التي كان لها دورها الكبير في نجاح مواجهة مصر لجميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
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