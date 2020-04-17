أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

فرج عامر: شهادة دولية بنجاح البرنامج الاقتصادي وإجراءات مواجهة كورونا

12:50 ص الجمعة 17 أبريل 2020
فرج عامر: شهادة دولية بنجاح البرنامج الاقتصادي وإجراءات مواجهة كورونا

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النو

كتب - أحمد علي:

اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والتي كشف فيها أن مصر لم تتقدم بطلب أي تمويل بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد"، وأن نجاح الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016، بمثابة شهادة نجاح دولية جديدة لمصر لبرنامجها الاقتصادي وأيضا إجراءات مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

وقال " عامر " فى بيان له، إن التاريخ سجل للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه كان محقا في اتخاذ القرارات الصعبة الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأِشار إلى أن التاريخ سجل للمصريين مساندة ودعم القيادة السياسية في تنفيذ هذه القرارات، التي كان لها دورها الكبير في نجاح مواجهة مصر لجميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

محمد فرج عامر مجلس النواب الشرق الأوسط فيروس كورونا صندوق النقد الدولي

الخبر التالى:

السياحة: تطهير وتعقيم 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2101164

    عدد المصابين

  • 532830

    عدد المتعافين

  • 140773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والوفيات تقترب من 200 (تفاعلي)