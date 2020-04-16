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"التطوير العقاري" تتبرع بمليون جنيه لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا

01:12 م الخميس 16 أبريل 2020
"التطوير العقاري" تتبرع بمليون جنيه لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا

المهندس طارق شكرى

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، تبرعها بقيمة مليون جنيه للدولة ممثلة في الهيئة المصرية للشراء الموحد وذلك في إطار خطة الغرفة لدعم الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة، إن هذا القرار يأتي في إطار مسئولية الغرفة والمطورين العقاريين لدعم الدولة في مواجهة هذه الأزمة على أن يوجه هذا التبرع لشراء المستلزمات الطبية اللازمة عبر الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وأشار إلى أن هذا التبرع هو تبرع رسمي من قبل الغرفة ولا يتعارض مع استمرار قيام المطورين بتقديم التبرعات والدعم اللازم للدولة.

وأضاف أن الأعضاء بالغرفة أكدوا دعمهم للدولة وستقدم كل شركة الدعم الذي يتناسب معها وبعضهم بادر بتقديم تبرعات بصور مختلفة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تعمل باستمرار لدراسة التأثيرات المتلاحقة لفيروس كورونا على القطاع العقاري وبيان سبل مواجهة هذه التأثيرات بما يحافظ على استمرار عمل السوق، مضيفا أن المطورين أعضاء الغرفة يقومون بدورهم لمساندة الدولة بشكل مباشر عبر التبرع وبشكل غير مباشر عبر الاستمرار في تنفيذ مشروعاتهم مع الحفاظ على سلامة العمال في المواقع المختلفة.

وتابع أن استمرار العمل وسداد مرتبات العمالة هو دعم قوي للاقتصاد المصري فاستمرار تشغيل العمالة والالتزام في تسليم المشروعات يعني استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري.

غرفة التطوير العقاري اتحاد الصناعات فيروس كورونا الهيئة المصرية للشراء الموحد إحنا أقوى من كورونا

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