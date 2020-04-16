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"محمد منصور" يتبرع بـ50 مليون جنيه لتوفير أدوات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي

10:48 ص الخميس 16 أبريل 2020
"محمد منصور" يتبرع بـ50 مليون جنيه لتوفير أدوات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي

محمد منصور

كتب- محمد غايات:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من محمد لطفي منصور، رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات، إحدى الشركات المملوكة لعائلة منصور، أعرب خلاله عن تقديره لجهود الحكومة المُضنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً دعم الشركة الكامل ومساندتها لجهود القيادة السياسية والحكومة في هذا الظرف، ايماناً بأن مكافحة هذا الوباء تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة في احتواء هذه الأزمة الطارئة.

وأكد رئيس الشركة، أنه انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية تجاه الوطن، فقد تم التواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لبحث سبل التعاون مع الوزارة في سبيل دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أنه تم تسليم الشيك الخاص بمساهمة شركة المنصور للسيارات بمبلغ 50 مليون جنيه مصري، تخصص لتوفير أدوات الوقاية لأطقم الأطباء والتمريض والمتخصصين، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي للمرضى والمحتاجين، أو طبقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة والسكان.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء، هذه المساهمة الإيجابية التي تمثل تجسيداً للمسئولية المجتمعية تجاه الوطن في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الوطن، مؤكدًا أن مبادرات رجال الأعمال والقطاع الخاص الجاد، لمساندة الحكومة في مواجهة هذه الأزمة العالمية، تؤكد أننا معا شركاء في بناء الوطن، وتحقيق أحلام أبنائه، وفي الوقت ذاته، مواجهة تحدياته، والتخفيف من آلام أزماته.

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