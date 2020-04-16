حدث ليلاً| وصول مساعدات من الصين و155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

فيديو.. وصول شحنة مساعدات طبية من الصين لمصر لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وصول شحنة من الإمدادات الطبية والوقائية من جمهورية الصين الشعبية إلى مطار القاهرة.

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الصحة: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تسجيل 155 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن 5 حالات وفاة.

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ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" بمستشفى العجمي لـ 73 حالة

أعلن مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لـ73 حالة بعد تماثل 5 حالات جديدة للشفاء.

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مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تجمع المسيحيين للاحتفال بعيد القيامة: قديم

نفى مصدر أمني حقيقة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله إقامة عدد من المواطنين المسيحيين لبعض المظاهر الاحتفالية بالطريق العام صحبة أحد رجال الدين بمحافظة المنيا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك أسوةً بما يتم حيال تجاوزات آئمة المساجد.

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"الصحة العالمية" تُحذر: كورونا يمكنه تجاوز أقوى الأنظمة الصحية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يطغى على أقوى الأنظمة الصحية، مما يؤدي إلى تزايد الحاجة إلى إعادة تشكيل القطاعات الصحية وإعادة توجيه أهدافها.

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"يعمل في مكان آخر".. الصحة تكشف تفاصيل إصابة طبيب معهد القلب بكورونا

كشفت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، تفاصيل اكتشاف إصابة طبيب يعمل في معهد القلب القومي بفيروس كورونا المستجد.

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سي إن إن: أمريكا تحقق في تخليق كورونا في معمل صيني وإطلاقه بالخطأ

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن الاستخبارات الأمريكية تحقق فيما إذا كان فيروس كورونا تم تخليقه في معمل بالصين، وليس في سوق للحوم والأسماك.

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أعلى حصيلة يومية.. جونز هوبكنز: 2600 وفاة بكورونا بالولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة، وفاة حوالى 2600 شخص من جراء الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم.

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ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت ذروة وباء كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده أجرت 3.5 مليون أختبار للكشف عن مصابين جدد بوباء كورونا المستجد.

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مجلس السيادة بالسودان: القوات المسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن القوات المسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد، وتعمل على رفعة السودان وحمايته.

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الرئيس الأمريكي: أوقفنا تمويل الصحة العالمية حتى تجري إصلاحًا داخليًا

أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قراره تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مستمر حتى تجري المنظمة إصلاحات داخلية.

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