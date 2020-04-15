أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

محافظ الجيزة: غلق المراسي النيلية والمتنزهات أمام المواطنين خلال شم النسيم

04:29 م الأربعاء 15 أبريل 2020
محافظ الجيزة: غلق المراسي النيلية والمتنزهات أمام المواطنين خلال شم النسيم

أحمد راشد

الجيزة- أ ش أ:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بغلق جميع البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 19 أبريل ولمدة يومين ، وذلك خلال فترة أعياد شم النسيم تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذي انعقد اليوم عبر الفيديو كونفرانس.

وصرح المحافظ، بأنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة، مشددا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم إتاحة الفرصة أمام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب إلى المراسي النيلية أو الحدائق والمتنزهات أو الخروج للشوارع أو الميادين في تجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وناشد راشد أهالي المحافظة مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.​

هذا المحتوى من

أحمد راشد غلق المراسي النيلية المتنزهات شم النسيم غلق جميع البواخر الجيزة

الخبر التالى:

استرداد 158 ألف متر و230 فدانًا في 24 ساعة.. شعراوي يستنفر الأجهزة لرصد المخالفات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان