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سابق لأوانه.. الدواء المصرية: لم يتم اعتماد أي دواء أو لقاح لكورونا

12:47 م الأربعاء 15 أبريل 2020
سابق لأوانه.. الدواء المصرية: لم يتم اعتماد أي دواء أو لقاح لكورونا

هيئة الدواء المصرية

كتب أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن الحديث عن أي أدوية أو لقاحات للوقاية من أو علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مازال سابق لأوانه، وأنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية من أو علاج الإصابة بهذا الفيروس حيث أن جميع الأدوية المطروحة مازالت في إطار الاستخدام التجريبي.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنها تتابع باهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التى تجرى حالياً لإختبار مدى فاعلية وأمان الأدوية المقترحة لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid 19 بمختلف دول العالم.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.​

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