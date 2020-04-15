رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر "الفيديو كونفرانس"

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين بتقنية "الفيديو كونفرانس"، بمقر المجلس، وذلك لمتابعة عدد من الملفات على رأسها حظر الحركة على المواطنين، ومتابعة الأسواق ومن التكدس والزحام.

كما يناقش الاجتماع توافر السلع الغذائية وضبط منظومة الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية وغيرها من المواد المطهرة، بالإضافة الى متابعة المشروعات التي تنفذ بكل محافظة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للعاملين بهذه المشروعات.