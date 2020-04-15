أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

نقيب المحامين ناعيا "شهيد الأميرية": التاريخ يكتبه الأبطال أمثال "الحوفي"

12:36 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
نقيب المحامين ناعيا "شهيد الأميرية": التاريخ يكتبه الأبطال أمثال "الحوفي"

رجائي عطية

كتب- مصطفى علي:

نعى نقيب المحامين رجائي عطية، المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد مساء الثلاثاء، خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية بحي الأميرية في القاهرة، قائلا: "إن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن".

وجاء نص البيان كالتالى:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

إن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن.

وأتقدم بخالص العزاء لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واللواء وزير الداخلية ولأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية مساء الثلاثاء، بحي الأميرية في القاهرة، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأعرب عن خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشدد على موقف نقابة المحامين التاريخي الراسخ الداعم لكل قضايا الوطن، وفي مقدمتها خلال المرحلة الراهنة مكافحة الإرهاب من خلال الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المصرية للقضاء عليه لتحقيق استقرار الوطن وأمن المواطن".

رجائي عطية محمد الحوفي الأرهاب إطلاق نار وزارة الداخلية خلية الأميرية الإرهابية

الخبر التالى:

رئيس القطاع الديني بالأوقاف ينعى الشهيد الحوفي.. ويشيد بجهود الجيش والشرطة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)