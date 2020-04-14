​حدث ليلًا| السعر المتوقع لعلاج كورونا.. وتوجيهات عاجلة بشأن منحة الـ500 جنيه

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- خبراء يحددون: السعر المتوقع لعلاج كورونا إذا نجحت التجارب عليه

"ما فائدة دواء قد ينقذ حياتك لكنك لا تستطيع شراءه؟"، كان هذا هو السؤال الذي طرحته جيسكا بيري المسئولة في منظمة "أطباء بلا حدود"، تعليقا على التوقعات المتعلقة بسعر عقار محتمل لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- رسميًا.. عدد إصابات كورونا يتجاوز 2 مليون حالة حول العالم

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عتبة 2 مليون إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

للتفاصيل اضغط الرابط

- أمل جديد.. دراسة كندية: علاج قديم قادر على خداع "كورونا"

كشفت دراسة جديدة في جامعة ألبرتا الكندية، عن أن دواء قديمًا لعلاج فيروس إيبولا يتم اختباره حاليًا كعلاج لفيروس كورونا "كوفيد-19" قادر على خداع الفيروس، ويقدم أملًا جديدًا في الجهود العالمية للقضاء على هذه الجائحة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​​"المريض حمل يده في كيس".. فريق بالحسين الجامعي ينجح في إعادة زرع يد مبتورة

نجح فريق طبي بمستشفى الحسين الجامعي، التابع لكلية طب بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، في إعادة زرع يد مبتورة بشكل كامل لمريض حضر إلى الاستقبال، حاملاً يده المبتورة في كيس، بعد أن رفضته عدة مستشفيات.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​​"القومي للمرأة" يشيد بمدير مستشفى العجوزة عقب ولادة أم مصابة بـ"كورونا"

أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، شكره وتقديره للدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمخصص للعزل الصحي لإصابات فيروس كورونا المستجد، وطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، الذي شهد ولادة قيصرية لطفلة من أم مصابة بفيروس "كورونا".

للتفاصيل اضغط الرابط

- مصر ترسل شحنة مساعدات ضخمة للمملكة المتحدة.. ونائب بريطاني يشكر مصر

تستعد مصر إلى إرسال شحنة ضخمة من معدات الوقاية إلى بريطانيا، لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".

للتفاصيل اضغط الرابط

- كورونا في مصر: مؤشر الوفيات إلى أدنى مستوى منذ 9 أيام.. والتعافي ينتعش (تفاعلي)

عاد مؤشر الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد، للانخفاض بشكل ملحوظ اليوم الاثنين، بعدما سجلت وزارة الصحة 5 حالات جديدة في أدنى مستوى منذ 9 أيام الذي شهد زيادة في عدد حالات الوفاة وصل أقصاه يوم الجمعة الماضية بـ 17 حالة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​"الدنيا ماشية كويس".. 5 توجيهات عاجلة من القوى العاملة بشأن منحة الـ500 جنيه

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إجراءات صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة والمنضررة من وباء "كورونا" تسير بشكل ممتاز على مستوى محافظات الجمهورية، قائلًا: "الدنيا ماشية كويس".

للتفاصيل اضغط هنا

- لا يخدم مصالحنا.. وزير سوداني يكشف سبب رفض القرار العربي حول سد النهضة؟

كشف الدكتور ياسر عباس، وزير الري السوداني، سبب اعتراض السودان على مشروع القرار المصري في الجامعة العربية، لإدانة سد النهضة الإثيوبي.

للتفاصيل اضغط هنا

- "لا غنى عنها".. التعليم تعلن أكواد يحتاجها الطلاب في المنصات الإلكترونية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة الأكواد المختلفة التي يحتاجها الطلاب للتعامل مع المنصات الرقمية المختلفة، التي أتاحتها الوزارة لتطوير نظام التعليم مؤخرًا.

للتفاصيل اضغط هنا

- ​التعليم تكشف موعد إعلان المشروعات البحثية لطلاب المدارس الفنية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الإعلان عن المشروعات البحثية التطبيقية الخاصة بالتعليم الفني.

للتفاصيل اضغط هنا

-​​ مستشار مفتي الجمهورية: حملة "كأني اعتمرت" صرخة لأصحاب الحاجات

قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن حملة "كأني اعتمرت" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الأليمة بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا هي نداء إسلامي مستمد من فلسفة الإسلام الراقية في العبادة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- سفير بكين بالقاهرة: شحنة مساعدات من الصين تصل إلى مصر الخميس

أعلن سفير بكين في القاهرة، لياو ليتشيانج، أن طائرة صينية على متنها مستلزمات طبية تمنحها حكومة الصين إلى عدة دول في شمال إفريقيا بما فيها أقنعة طبية وملابس واقية وكواشف الاختبار لصالح الحكومة المصرية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​ابنة "محمد شومان": "هو عارف لو كلمني هأعمل فيه أيه"

جددت "لجين" ابنة الممثل الهارب محمد شومان، رفضها لموقف والدها الذي حاول استغلال اسم عائلته مؤخرًا للمتاجرة بهم، على حد قولها.

للتفاصيل اضغط الرابط

- وزير الري السوداني: لا ندعم مصر ولا إثيوبيا.. وسد النهضة له إيجابيات كثيرة (حوار)

في أول حوار له مع وسيلة إعلامية مصرية منذ تعليق مفاوضات سد النهضة، كشف الدكتور ياسر عباس، وزير الري السوداني، كواليس المفاوضات الماراثونية التي يرى أنها لم تنته بعد رغم انسحاب إثيوبيا، وموقف بلاده من السد، كما كشف سبب رفض الخرطوم القرار العربي ضد إثيوبيا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​"الوطنية لاستثمارات الأوقاف": طلب كبير من المستشفيات على قناع الوجه

قال الدكتور شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إن المجموعة تلقت العديد من الطلبات من جهات متعددة لقناع الوجه الواقي الشفاف، غير أنها تعطي أولوية في تنفيذ الطلبات للمستشفيات والجهات الطبية وشركات المقاولات، وتم إنجاز عدة طلبيات لعدد كبير من المستشفيات العامة والخاصة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​وزير الأوقاف: الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية تصرفات شاذة وغريبة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن أعضاء الهيئة الطبية ومعاوني الأطقم الطبية، في حاجة إلى الدعم إلى الدعم الشعبي والمعنوي في ظل التقدير الرسمي الذي أعطى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نموذجًا عظيمًا برفع بدل العدوى وبدل أطباء الامتياز.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "قدم الدعم للآخرين".. توصيات جديدة للصحة العالمية لمقاومة فيروس كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية، بضرورة التضامن والتكاتف، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ترامب: فرضت قيودًا على السفر قبل أي وفاة بفيروس "ووهان"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت ثابتة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​"الدنيا ماشية كويس".. 5 توجيهات عاجلة من القوى العاملة بشأن منحة الـ500 جنيه

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إجراءات صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة والمنضررة من وباء "كورونا" تسير بشكل ممتاز على مستوى محافظات الجمهورية، قائلًا: "الدنيا ماشية كويس".

للتفاصيل اضغط الرابط

- بريطانيا: إبنة وزير أجري لها إختبار كورونا ليستطيع والدها الإستمرار في العمل

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إنه تم إجراء اختبار لفيروس كورونا لابنة وزير شئون مجلس الوزراء مايكل جوف، لكي يستطيع والدها العودة "إلى مهمته الأساسية" في محاربة الفيروس في المملكة المتحدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- فيديو جراف| 4 ساعات مثيرة قبل دفن "طبيبة الدقهلية".. ماذا حدث من واقع التحقيقات؟

أمرت النيابة العامة، بحبس 23 متهمًا بمحاولة منع دفن الطبيبة سناء عارف المتوفاة جراء "كورونا" في قرية شبرا البهو بالدقهلية، 15يومًا على ذمة التحقيقات.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "قطع وجهها وبطنها".. التقرير الطبي لشابة ذبحها زوجها في المرج

حصل "مصراوي" على التقرير الطبي الأولي لربة منزل قتلت على يد زوجها "منصور. ا" في عزبة النخل بالمرج.

للتفاصيل اضغط الرابط

- تشييع جثمان صيدلي توفى بـ"كورونا" في القليوبية (صور)

شهدت قرية عزبة الفقهاء التابعة لمركز ومدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أمس الاثنين، تشييع جثمان صيدلي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- فرحة بين أهالي قرية الهياتم بالغربية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي (صور)

حالة من الفرحة العارمة سيطرت على أهالي قرية الهياتم التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، الذي استمر 14 يوميًا، بعد اكتشاف 10 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد من عائلة واحدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ترامب: قريبون "بشدة" من إعداد خطة لإعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ترامب يهاجم صحف أمريكية بعد تقرير عن كورونا: لم يعد أحد يريد قراءتها

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين وسائل الإعلام بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس أخفق في الاستجابة لنصيحة الخبراء في وقت مبكر بالولايات المتحدة ردا على تفشي فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل اضغط الرابط

​