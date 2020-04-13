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الصحة العالمية: الكونغو تسجل ثالث إصابة بفيروس إيبولا

09:53 م الإثنين 13 أبريل 2020
الصحة العالمية: الكونغو تسجل ثالث إصابة بفيروس إيبولا

منظمة الصحة العالمية

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بالحمى النزيفية إيبولا، في الكونغو الديموقراطية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

ويوم الجمعة الماضية، قبل 3 أيام فقط من إعلان الكونغو الديموقراطية ومنظمة الصحة، اجتثاث وباء إيبولا، في البلاد، سجلت أول إصابة به، بعد 52 يومًا من أخر إصابة مسجلة.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على حسابه في تويتر، وقتها، "للأسف، يعني هذا أن حكومة الكونغو الديموقراطية لا يمكنها إعلان (اجتثاث) وباء إيبولا يوم الاثنين كما كنا نأمل".

منظمة الصحة العالمية الكونغو فيروس إيبولا

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