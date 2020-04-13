وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف المصري الكبير: العمل لم يتوقف يومًا واحدًا (صور)

كتب- محمد عاطف:

تفقد صباح اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة والدكتور الطيب عباس مدير المتحف للشؤون الأثرية وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.

شملت الجولة زيارة مركز ترميم الآثار ومعمل ترميم الأخشاب حيث يتم ترميم بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الخشبية كما تفقد الموقع الإنشائي للمتحف.

وأكد العناني أن الأعمال بالمتحف لم تتوقف، طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باستئناف الأعمال في المشاريع الكبري.

وأشار إلى أنه يعمل بالمتحف حاليًا حوالي 1700 عامل وحوالي 300 مهندس ومشرف يمثلون 33 شركة مصرية من إجمالي 65 شركة تقوم على إنهاء الأعمال بنسبة حوالي 50% يوميًا، حيث تم تخفيض عدد العاملين والمرممين داخل الموقع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية والحماية من تداعيات الفيروس.

ولفت العناني إلى أنه جاري وضع خطة منظمة لزيادة الطاقة العمالة بشكل تدريجي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعكف الآن على عمل دليل استرشادي لاستقبال الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق، سيتم تطبيق بنودها فيما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث يتم اتباع هذه الإرشادات في أسلوب ونظام وقوف الزائرين في طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية وعدد الزائرين داخل صالات العرض وأعداد مرتادي المطاعم والكافيتريات.

ومن ناحيته، قال اللواء عاطف مفتاح، إن المتحف لم يتوقف العمل به ليوم واحد، ويقوم المتحف باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الفيروس حيث يقوم يوميًا بالتعقيم والتطهير لموقع المشروع ومعامل الترميم والمكاتب الإدارية، بإلاضافة إلى فحص كل العاملين أثناء دخولهم صباحًا وانصرافهم مساءً، وبلا أي استثناءات بواسطة ترمومتر الحرارة "الليزري"، كما يتم مرورهم على ممر التعقيم قبل الدخول إلى المشروع مع توزيع الكمامات الطبية عليهم ووضع العلامات الإرشادية بعدم المصافحة بالإضافة إلى توزيع منشور إرشادي لجميع العاملين ليتم تطبيقه في جميع الأماكن بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية مع كافة العاملين بالمتحف للتوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه.

وأضاف أن عملية التطهير والتعقيم لا تتم للمتحف فقط، قبل دخول العمالة لبدء العمل بل أيضًا أثناء فترات الراحة، والتي تم تقسيمها إلى 3 فترات لضمان توزيع الكثافات، وعدم التكدس، كما يتم التطهير والتعقيم بالكامل بعد انتهاء العمل يوميًا.

قائلًا إنه تم تنفيذ 2 ممر تعقيم بالموقع للوصول بطاقة العمل بالمشروع إلى الطاقة الكاملة للشركات المتواجدة بعد اتمام إجراءات التعقيم والتطهير.