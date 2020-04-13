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شركة "الشعفار" المصرية- الإماراتية تتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

04:48 م الإثنين 13 أبريل 2020
شركة "الشعفار" المصرية- الإماراتية تتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة الشعفار للمقاولات، دعمها بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصري لحساب رقم ٢٠٣٠، العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

تلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، اتصالًا من رجل الأعمال المصري بدولة الإمارات العربية الشقيقة بيشوي عماد عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة "الشعفار للمقاولات"، للإعلان عن دعم الشركة للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ولتكون أول مشاركة في الحساب من مصري بالخارج.

وبحسب بيان، جاء ذلك ليعبر عن استجابة فورية لقرار الحكومة إطلاق حساب رقم ٢٠٣٠ لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

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شركة "الشعفار" المصرية- الإماراتية تتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

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