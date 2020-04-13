وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان إنشاء شركة لنقل البضائع بالسكك الحديدية

كتب - أسامة علي:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث دراسة إنشاء شركة لنقل البضائع بالسكك الحديدية ( متعدد الوسائط ) ودراسة ادخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات/الشاحنات).

وقال وزير النقل، إن رؤية الوزارة ترتكز على توفير متطلبات إدخال نظام النقل المشترك والبدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد – الشاحنات) وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الأمثل للميزة التنافسية للسكة الحديد واستكمال الرحلة بالشاحنات إلى الهدف النهائى وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي.

وأضاف، أن دراسة إنشاء شركة لنقل البضائع بالسكك الحديدية تهدف إلى تحويل قطاع نقل البضائع الحالي بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مستقلة تجاريًا عن السكة الحديد مع دراسة بدائل ملكية وادارة الشركة وسوف يتم اختيار البديل الأمثل وفق أسس اقتصادية واضحة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن مميزات النقل متعدد الوسائط تتمثل في استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة في نقل البضائع يؤدى إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان، ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.

وأوضح وزير النقل، أن دراسة إدخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات/الشاحنات) للبضائع المعبأة (اسمدة/اسمنت) والحاويات خالصة الرسوم الجمركية بالتنسيق بين وسيلتين من أهم وسائل النقل هما قطارات البضائع والشاحنات تهدف إلى تحديد متطلبات إعداد وتنفيذ هذا النظام المتكامل من: بنية أساسية "محطات تبادلية"، معدات تداول وحدات نقل (عربات نقل بضائع، شاحنات، نظم نقل” تشغيل، محاسبي/تأمين) وإعداد نظام تطبيقي متكامل يحقق إنسياب تداول ونقل المنقولات من المصدر إلى الهدف النهائي مع التنسيق التام بين الأطراف المعنية.