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"التموين" تطلق خدمة للمواطنين لتقييم أداء المخابز عبر موقعها الإلكتروني

10:46 ص الإثنين 13 أبريل 2020
"التموين" تطلق خدمة للمواطنين لتقييم أداء المخابز عبر موقعها الإلكتروني

مخبز عيش _أرشيفية

كتب - محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته لمركز معلومات الوزارة، لإطلاق خدمة جديدة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتقييم أداء وعمل المخابز في مصر، على موقع الوزارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: www.msit.gov.eg.

وستظهر على الموقع أيقونة خاصة بـ"استطلاع رأي المواطن في المخابز"، وبمجرد الضغط عليها سيتم ادخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وتبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم اداء المخبز المتعامل معه.

وشدد "المصيلحي"، في بيان اليوم الاثنين، بأن عناصر التقييم تشمل رأي المواطنين من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، جودة الخبز، وإلتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز.

وأكد وزير التموين، بأن الهدف من ذلك هو تقييم أداء وعمل أصحاب المخابز من أجل تحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز، وسيتم النظر بعين الاعتبار لكافة الملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولاً بأول.

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المخابز علي المصيلحي التموين البطاقات التموينية

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