"الثقافة": مبادرة من قيادات الوزارة للتبرع لصندوق "تحيا مصر"
كتب- محمد عاطف:
أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق "تحيا مصر" لمساندة الدولة في تصديها لتداعيات أزمة فيروس "كورونا المستجد".
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي انطلاقًا من الشعور بالمسئولية الوطنية، وإيمانًا بضرورة التكاتف لتجاوز التحديات.
وتأتي المبادرة كأحد صور التعاون المجتمعي والإنساني في مواجهة الأزمات، باعتبارها دعوة لتشجيع وحث المواطنين على المشاركة في خطوات التغلب على الظروف الاستثنائية الحالية.
كما وجهّت وزيرة الثقافة الشكر لأبطال القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي على الجهود المبذولة والتي توحدت لتعكس صورة واضحة للانتماء والتفاني في خدمة الوطن.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1939
عدد المصابين
-
426
عدد المتعافين
-
146
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1766855
عدد المصابين
-
400708
عدد المتعافين
-
108124
عدد الوفيات
إعلان