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"الثقافة": مبادرة من قيادات الوزارة للتبرع لصندوق "تحيا مصر"

07:13 م الأحد 12 أبريل 2020
"الثقافة": مبادرة من قيادات الوزارة للتبرع لصندوق "تحيا مصر"

الدكتورة إيناس عبدالدايم

كتب- محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق "تحيا مصر" لمساندة الدولة في تصديها لتداعيات أزمة فيروس "كورونا المستجد".

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي انطلاقًا من الشعور بالمسئولية الوطنية، وإيمانًا بضرورة التكاتف لتجاوز التحديات.

وتأتي المبادرة كأحد صور التعاون المجتمعي والإنساني في مواجهة الأزمات، باعتبارها دعوة لتشجيع وحث المواطنين على المشاركة في خطوات التغلب على الظروف الاستثنائية الحالية.

كما وجهّت وزيرة الثقافة الشكر لأبطال القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي على الجهود المبذولة والتي توحدت لتعكس صورة واضحة للانتماء والتفاني في خدمة الوطن.

إيناس عبدالدايم صندوق تحيا مصر فيروس كورونا القوات المسلحة

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