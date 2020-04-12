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نائب محافظ القاهرة يرد على أنباء فرض حجر صحي بالمرج بسبب كورونا

11:14 ص الأحد 12 أبريل 2020
نائب محافظ القاهرة يرد على أنباء فرض حجر صحي بالمرج بسبب كورونا

منطقة المرج

كتب- محمد نصار:

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن ما يتردد حول فرض حجر صحي وحظر تجوال داخل منطقة المرج بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، غير صحيح على الإطلاق.

وأكد صابر لمصراوي، اليوم الأحد، أنه لا صحة تمامًا لما يتردد، موضحًا أنها مجرد شائعات هدفها نشر الذعر بين المواطنين وليس لها أساس من الصحة.

وشدد النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، على عدم وجود أي نوع من أنواع الحجر الصحي داخل المرج.

وأضاف أبوطالب، لمصراوي، أن ما يطبق من قرارات اتخذتها الدولة بشأن حظر التجوال من الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا وكذلك غلق المولات والكافيهات والمقاهي وغيرها من قرارات سارية على جميع مناطق البلاد هي فقط ما يسري على المرج دون زيادة أو نقصان.

منطقة المرج إبراهيم صابر فيروس كورونا

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