​ بوابة تعقيم وكواشف حرارة.. وزير الإسكان يتفقد "الداون تاون" بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقب تفقده للأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، اليوم السبت، أن منطقة الداون تاون، تشهد الانتهاء من تشطيب عدد من العمارات، من إجمالي 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترًا مسطحًا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.​

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه تم وضع بوابة للتعقيم قبل دخول جهاز المدينة لتعقيم الداخلين إلى مبنى الجهاز، بجانب استخدام أجهزة الكشف عن درجة الحرارة، والتي يتم استخدامها بجميع مواقع العمل.