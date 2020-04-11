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النقل العام بالقاهرة: توفير أجهزة قياس حرارة ومستلزمات وقاية للعاملين ضد كورونا

09:51 م السبت 11 أبريل 2020
النقل العام بالقاهرة: توفير أجهزة قياس حرارة ومستلزمات وقاية للعاملين ضد كورونا

فيروس كورونا

كتب- محمد نصار:

قال يسري فتحي، مدير العلاقات الخارجية بهيئة النقل العام بالقاهرة، إن اللواء رزق علي، رئيس الهيئة، وجه بتشكيل لجنة عليا لمكافحه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فتحي لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن الهيئة وفرت أجهزة رش وتعقيم وقفازات وكمامات وبدل وقاية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من قبل المحافظة والحكومة لمواجهة كورونا.

وتابع مدير العلاقات الخارجية بالهيئة: "تم توفير أجهزة قياس حرارة للعمال قبل التشغيل لقياس درجة حرارتهم والتعامل الفوري مع أي حالات مشتبه بإصابتها حال وجدوا ذلك".

هيئة النقل العام فيروس كورونا يسري فتحي إحنا أقوي من كورونا

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