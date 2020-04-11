وفاة مصري مصاب بكورونا في السعودية.. والقوى العاملة تتابع مستحقاته

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، وفاة مواطن مصري مصاب بكورونا في المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المتوفي بفيروس "كورونا" ويدعى السيد جعفر محمد الحسيني، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وتلقى الوزير، تقريرًا عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى وفاة المواطن المذكور أعلاه والذي كان يعمل بمؤسسة سلطان الشريف للمقاولات العامة.

وأوضح عبدالرازق، أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد تابع المكتب الوقوف على إجراءات دفن الجثمان بالتعاون مع رئيس الجالية بالمدينة المنورة.

وتابع: سيتم متابعة مستحقات المتوفي أولا بأول مع أسرته بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.