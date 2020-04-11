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قائمة سوداء بأسماء مافيا مخالفات البناء.. برلماني يطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس

03:27 م السبت 11 أبريل 2020
قائمة سوداء بأسماء مافيا مخالفات البناء.. برلماني يطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي أكد فيها أن هناك توجيهًا رئاسيًّا بالتعامل بصورة حاسمة جدًّا مع البناء العشوائي؛ خصوصًا مع مَن يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي، وأن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ أنه سيتم تحويل أية مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية، مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأية مخالفة.

وطالب الحناوي، فى بيان له أصدره اليوم، من جميع أجهزة الدولة بصفة عامة ومن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إضافة إلى جميع المحافظين بصفة خاصة، التنفيذ الفعلي والدقيق للتكليفات الرئاسية ضد كل مَن يقومون بالبناء العشوائي ويستغلون الظروف الراهنة في مواجهة الدولة مع فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مافيا البناء العشوائي شوَّهت عديدًا من المناطق والمدن على مستوى الجمهورية وحققت الثراء الفاحش من خلال ارتكابها مثل هذه المخالفات الصارخة.

وطالب البرلماني بعمل قوائم سوداء تتضمن مافيا وأسماء جميع مَن ارتكبوا مخالفات في أثناء مواجهة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم مع فيروس كورونا، على أن يتم نشر أسمائهم بجميع وسائل الإعلام، منوهًا بضرورة تقييم أداء جميع المحافظين على مستوى الجمهورية من خلال مدى التزامهم التام بتنفيذ التكليفات الرئاسية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

مجلس النواب مافيا مخالفات البناء مصطفى مدبولي فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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