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شبورة وفرص تساقط أمطار.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

06:00 ص السبت 11 أبريل 2020
شبورة وفرص تساقط أمطار.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

شبورة

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد السبت انخفاضًا في درجات الحرارة الطبيعية بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، على أن يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، أما بالنسبة لجنوب البلاد معتدل خلال النهار وشديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وأوضحت شاكر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الصباح الباكر سيشهد تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المساحات المائية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وتقل معها الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة.

وتابعت: "مازال هناك فرص لسقوط الأمطار خفيفة على السواحل الشرقية فقط، والرياح ستنشط على منطقة جنوب سيناء".

وعن درجات الحرارة، قالت إنها تسجل على القاهرة من 22-23 درجة مئوية، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 20-21 درجة، وعلى شمال الصعيد بين24-25 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 28-29 درجة، وعلى جنوب سيناء بين 27-28 درجة مئوية.

ونصحت شاكر المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة درجات الحرارة، وعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، نظرًا للتقلبات الجوية خلال فصل الربيع، واتباع نصائح وتعليمات هيئة الأرصاد الجوية والإدارة العاملة للمرور فيما يخص السرعات على الطرق.​

شبورة مائية هيئة الأرصاد الجوية التقلبات الجوية درجات الحرارة

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