الجيزة: صرف معاشات المواطنين دون زحام مع لامركزية خدمات البريد

كتب- أسامة علي:



شهدت مدارس محافظة الجيزة، في أول أيام صرف المعاشات، إقبالًا من قبل المواطنين أرباب المعاشات لصرف مستحقاتهم دون حدوث أي زحام أو تجمعات للمواطنين حيث جهزت المحافظة من خلال مديرية التربية والتعليم عددًا كبيرًا من المدارس لاستقبال المواطنين وللتسهيل عليهم للحد من أي تجمعات.



وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تجهيز المدارس بكافة سبل الراحة للمواطنين لتخفيف الزحام على مكاتب البريد في صرف المعاشات مع إستمرار هذه المكاتب في أداء مهامها الأخرى، موضحًا أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.



وصرح راشد، بأن المدارس بدأت من اليوم استقبال المواطنين أرباب المعاشات وتم مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.



وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القرار يأتي في إطار السياسات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها من جانب المحافظة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار التعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم بالجيزة والبريد المصري والتأمينات لتسخير واستثمار ساحات وأفنية عدد من المدارس بالمحافظة وتحديدًا بعض المدارس التي تقع بمحيط مكاتب البريد المعروفة أثناء أيام صرف المعاشات للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأكد محافظ الجيزة، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديري عموم الإدارات التعليمية للقيام الدوري بأعمال التعقيم والتطهير للمدارس التي تم اختيارهم، إضافه إلى تجهيز تلك المدارس بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفة مؤمنة لموظفي البريد لمباشرة أعمالهم.



وأشاد المواطنون بتلك الخطوة التي سهلت حصولهم على مستحقاتهم المالية دون الوقوف في أي طوابير والتعرض للزحام استكمالًا للإجراءات التي أتخذتها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها.

