هيئة الدواء: تأمين احتياجات البلاد من الأدوية الحيوية لمواجهة كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت تقارير صيدلانية صادرة عن هيئة الدواء المصرية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الأدوية الحيوية والمنقذة للحياة لأكثر من 6 أشهر بالتزامن مع أزمة كورونا.

وقال التقرير، إن مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان آمنت الاحتياجات الدوائية المتعلقة بالأدوية الحيوية مثل الأنسولين والسوماتروبين الخاص بتعويض هرمون النمو عند الأطفال ويتم صرفه بالتأمين الصحي بالإضافة إلى الإيبوتين الخاص بالغسيل الكلوي ويتم توفيره أيضا بمستشفيات وزارة الصحة وذلك لمدة 6 شهور.

وأوضحت التقارير، أنه تم توفير كافة الأدوية المتعلقة برفع المناعة لتوفيرها إلى أصحاب المناعة الضعيفة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مشيرة إلى أن الدولة تسعي إلى توفير كافة الاحتياجات الدوائية

وقالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما الدوائية بوزارة الصحة، إن هناك تنسيق كامل مع هيئة الدواء ووزارة الصحة لتوفير كافة الاحتياجات الدوائية للبلاد بشكل مستدام خاصة أن المجموعة زراع الدولة لتوفير احتياجاتها بما تمتلكه من أصناف علاجية ودوائية متنوعة تخدم الأمن القومي الدوائي لأفته إلى أنه تم تأمين الاحتياجات المتعلقة بالأنسولين والبنسلين والضغط والقلب وكافة الأمراض المزمنة.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد خطاب رئيس مجلس إدارة شركة سيديكو الوطنية، إن المخزون الاستراتيجي للأدوية يكفي حتى 6 أشهر، لافتا إلى أنه تم تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الخام منعا لتوقف الإنتاج بهدف توفير الأدوية الحيوية للمرضى في ظل أزمة وباء كورونا العالمية.

وأشار خطاب، إلى أنه تم توفير عدة مستحضرات طبية تساهم في زيادة مناعة الجسم والبعض الأخر الذى يجدد النشاط العضوى والعقلى و يزيد من مقاومة الجسم لعوامل الإجهاد بفضل التأثير المتوازن والمتكامل لما يحتويه من العناصر الفعالة من الفيتامنيات و المعادن مع الجينسينج المقوى.

كما تم توفير فيتامين سي مقوى للمناعة ضد نزلات البرد والأمراض المُعدية.