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الجمعة.. وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان المسابقة الدولية للقرآن

12:34 م الأربعاء 04 مارس 2020
الجمعة.. وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان المسابقة الدولية للقرآن

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الجمعة المقبلة، مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، ضمن اهتمام الوزارة بخدمة كتاب الله (عز وجل) وإكرام حفظته وحرص المحافظة على الإسهام في ذلك.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له الأربعاء، أنه سيتم يفتتحان المجمع الإسلامي الكبير بمدينة بورفؤاد، بعد ما تم تأهيله وصيانته على أكمل وجه بالمشاركة بين وزارة الأوقاف المصرية وهيئة قناة السويس.​

محمد مختار جمعة القرآن بورسعيد وزارة الأوقاف
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