متحدث الصحة يكشف آلية تطبيق العزل المنزلي ببعض المناطق

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، عن آلية تطبيق العزل المنزلي ببعض المناطق، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن هناك بعض المناطق يظهر بها إصابات بكورونا أثناء إجراءات التقصي التي تقوم بها الفرق الوقائية، وبالتالي يتم تطبيق العزل المنزلي لبعض الأحياء الصغيرة أو العمارات لغلق مصدر العدوى، وحتى لا تتمدد الإصابات.

وأضاف: "نتعاون في ذلك مع وزارة الداخلية التي تعكف على تنفيذ العزل المنزلي، ووزارة التنمية المحلية التي تتولى التطبيق، والتضامن التي توفر سبل الإعاشة لهذه الأسر، وفرق وزارة الصحة تتابع حالتهم الصحية".

وأشار مجاهد إلى أن هناك عدد محدود من الأسر موجودة في العزل المنزلي حالياً، ويجري متابعتهم بشكل مستمر.

وصباح اليوم، قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، إنه جرى تطبيق الحجر المنزلي على سكان عمارتين بمنطقتي الوفاء ومبارك، عقب ثبوت وجود حالتين ايجابيتين من السكان أصيبا بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار "قاسم"، إلى أنه جرى التنبيه على السكان بعدم مغادرة العمارتين، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم طوال فترة الحجز من طعام وشراب ودعم مادي، كإجراء احترازي للحفاظ عليهم.

وأضاف أن فريق من الطب الوقائي وقع الكشف الطبي على سكان العمارتين، للتأكد من عدم وجود إصابات بالفيروس، ومتابعة الحالة الصحية لهم، كما أن الشرطة لن تسمح بدخول أو خروج السكان أو أى زوار لهم خلال هذه المدة، وأنه سيجرى متابعة هذه الإجراءات يوميًا حتى الانتهاء من فترة الحظر.