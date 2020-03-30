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​خالية من كورونا.. "الزراعة": فحص 3 آلاف عينة مواد غذائية وحيوانات مستوردة

11:51 م الإثنين 30 مارس 2020
​خالية من كورونا.. "الزراعة": فحص 3 آلاف عينة مواد غذائية وحيوانات مستوردة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معامل معهد صحة الحيوان فحصت 3246 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29 يناير حتى 30 مارس 2020.

وأضاف "القصير"، في بيان اليوم الاثنين، أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا، وفقًا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

السيد القصير وزير الزراعة مواد غذائية مستوردة حيوانات مستوردة فيروس كورونا

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