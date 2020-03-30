"الهرم بالأحمر".. السياحة والآثار تدعو المواطنين للبقاء في المنزل (صور)

كتب- محمد عاطف:

أضاءت وزارة السياحة والآثار، الهرم الأكبر بالجيزة، مساء اليوم الاثنين، باللون الأحمر، وكتبت "ابق في المنزل"، باللغة الإنجليزية، داعية المواطنين لضرورة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بعدم الاختلاط ضمانًا لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب على الهرم باللغة الإنجليزية: "شكرًا لمن يبقوننا آمنين، ابقى في المنزل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.