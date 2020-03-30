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اقتراح برلماني بتأهيل طلبة السنة الخامسة بكليات الطب لمواجهة "كورونا"

08:57 م الإثنين 30 مارس 2020
اقتراح برلماني بتأهيل طلبة السنة الخامسة بكليات الطب لمواجهة "كورونا"

النائب طارق رضوان

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن منح طلبة كليات الطب العامة والخاصة بالسنة الخامسة من الدراسة العلمية والسابقة لعامي الامتياز ترخيصًا استثنائيًا للحصول على دورات تدريبية وإعداد وتأهيل الطلبة.

وقال رضوان، في مقترحه: "عملًا بنص المادة 234 من الللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم باقتراح برغبة بشأن منح طلبة كليات الطب العامة والخاصة بالسنة الخامسة من الدراسة العلمية والسابقة لعامي الامتياز ترخيصا استثنائيا للحصول علي دورات تدريبية وأعداد وتاهيل الطلبة وكذلك كليات ومعاهد التمريض – السنة النهائية، للعمل بالمستشفيات والمراكز المخصصة لمواجهة فيروس COVID 19 المعروف بفيروس كورونا".

وتابع: "إذ تكمن الفحوى والغاية من هذا الاقتراح، في تمكين هؤلاء الطلبة من تطبيق الدراسة العملية والمساعدة كصفا ثانيا للعاملين المتخصصين بذلك المجال العلمي، وإذ يأتي ذلك انطلاقًا وفي إطار مبداء التحرك المبكر الذي تبنته القيادة السياسية في مجال مكافحة هذا الوباء الذي تم توصيفه عالميا بالجائحة وتواجهه مصر شأنها شأن سائر بلدان العالم ودفع بالقيادة السياسية لحد التوصيف لواقع الحال الراهن بالقوة القاهرة وهو الأمر الذي ينبغي معه اقتراح وتفعيل ما يعد استثنائيا من قرارات في إطار التعامل والمكافحة بهذا الظرف الاستثنائي".

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طارق رضوان مجلس النواب فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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