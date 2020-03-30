الإمام الأكبر وولي عهد أبوظبي يؤكدان أهمية الأخوة الإنسانية في مواجهة "كورونا"

كتب- محمود مصطفى:

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أهمية الإخوة الإنسانية والتضامن العالمي في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وذكر الأزهر في بيان اليوم الاثنين، أن الشيخ محمد بن زايد، ثمن في اتصال هاتفي، رسالة شيخ الأزهر للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا، ودعوته للتضامن والتعاون، مؤكدًا لفضيلة الإمام الأكبر استعداد الإمارات الدائم لمد يد العون والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس وتداعياته على الدول والمجتمعات.

من جانبه، أبدى فضيلة الإمام الأكبر اعتزازه بما يقوم به ولي عهد أبوظبي من جهود عالمية للتضامن، ومبادرته الصادقة بإنشاء وتجهيز مدينة إنسانية متكاملة لاستقبال عدد من مصابي كورونا من دول مختلفة، الأمر الذي يعد تطبيقا حقيقيا للأخوة الإنسانية في أبهى معانيها، ويعبر عن أخلاق القائد المخلص والمحب لإنسانيته، والذي نرى فيه امتدادا حقيقيا لنهج والده الحكيم الراحل ‏الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله.

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