البابا تواضروس: كلمة الله تشرح مدى رحمته للخطاة

كتب- مصطفى علي:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا ونحن نعيش في المقطع الحادي عشر في الصلاة الختامية من صلوات الأجبية، والتي تقول "يرحم الخطاة الذين أولهم أنا".

وأضاف البابا تواضروس، خلال الكلمة المسجلة له، المنشورة على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح اليوم الاثنين: "يرحم الخطأة القطعة كلها تدور حول الرحمة، كيف يرحم الله الإنسان؟ أريد وضع بعض العناوين الصغيرة التي تشرح مدى رحمة الله للخطاة أمامك، فهو يرحم الخطأة لأنه أعطاهم وصية، الوصية الموجودة أمامنا" كلمة الله" ونعيش بها من الكتاب المقدس هي نوع من أنواع الرحمة".

وتابع البابا تواضروس: "يعطينا مبادي نعيش بها في حياتنا، بيعطينا خلاصة الحياة الروحية والحياة الناجحة، كما يعطينا ضمير يساعد الإنسان أن يتلمس طريق الله وكيف يسير في هذه الحياة".​