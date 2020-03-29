المستفيدون من تكافل وكرامة.. 5 فئات محرومة من منحة الـ500 جنيه

كتب - يوسف عفيفي:

تجري وزارة القوى العاملة، عملية التدقيق في بيانات العمالة غير المنتظمة التي تسجل أولا بأول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وترسل الوزارة، بياناتهم إلى الأجهزة المعنية لاستكمال عملية التدقيق ثم عرضها على لجنة تم تشكيلها من قبل الوزراء لوضع آليات الرعاية لهذه الفئة من العمالة، تمهيدا للنظر في رعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم.

ويرصد "مصراوي" الفئات التي لا تستحق المنحة كالتالي:

- مستفيد برنامج (تكافل وكرامة).

- المؤمن عليهم لا يستفيدون من هذه المنحة أيضا.

- الحاصلون على المعاشات أيا كانت.

- أي شخص مؤمن عليه عاما أو خاصا.

- أصحاب الأعمال والمشروعات الخاصة.

وناشدت الوزارة، العمالة غير المنتظمة، بضرورة الإسراع في تسجيل بياناتهم لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg .

وتتمثل خطوات التسجيل في الدخول على موقع وزارة القوى العاملة www. manpower.gov، واختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة، ثم الضغط على التسجيل، ثم تسجيل البيانات الشخصية، متمثلة في الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف الشخصي، ثم الضغط على إرسال.

وبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت عبر المنظومة الالكترونية على موقع وزارة القوى العاملة، منذ الأسبوع الماضي، وحتى الآن أكثر من 750 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".​