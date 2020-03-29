الإسكان: استمرار التعامل بأسعار شقق "سكن ودار مصر وجنة" حتى نهاية 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة) حتى 31/12/2020.

وأكد الصندوق، في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك ينطبق على المشروعات بمدن (15 مايو – السادات – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب – أكتوبر الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – مدينة ناصر "غرب أسيوط" – دمياط الجديدة – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد)، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وقال الجزار، وافق مجلس إدارة الهيئة أيضًا على إقرار عدد من الضوابط والمقترحات فيما يخص التعامل مع الأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمي 77، و230، لسنة 2017، بمدينة الشيخ زايد، مقابل تغيير نشاط هذه المساحات من زراعي إلي عمراني (سكني فقط)، وتوصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض الكبيرة وذلك بالأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على إتاحة مساحة 500 فدان بمدينة السادات، بمقابل الانتفاع للشركة المصرية الكويتية "إيكو"، لزراعة الغابة الشجرية، ويتم استكمال الإجراءات بالعرض على اللجان المختصة لتحديد قيمة مقابل الانتفاع السنوي للغابة، وكذلك تقييم جميع الأعمال المنفذة، وذلك فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، على تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المُعالجة، وإعادة استخدامها في زراعة الغابات الشجرية بما يحقق التنمية المستدامة.