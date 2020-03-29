4 إجراءات جديدة من "حماية المنافسة" لتنظيم العمل بالجهاز

كتب- أسامة علي:

أعلن جهاز حماية المنافسة، عدة إجراءات يجب اتباعها، لتنظيم العمل داخل الجهاز، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وحدد الجهاز 4 إجراءات لتنظيم العمل كالتالي:

1- يتم تقديم أي بيانات ومستندات من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

2- تقديم البلاغات من خلال الاتصال على رقم 0235351900 أو إرسال البلاغ على الإيميل: info@eca.org.eg

3- مد المهل المحددة في كافة الدراسات والأمور المعروضة على الجهاز، وفق كل حالة على حدة.

4- يتعين على مقدمي الاخطارات المتعلقة بتنفيذ أحكام المادتين 6 من الفقرة 2 والمادة 19 من قانون حماية المنافسة مراعاة الأمور الآتية:

الحصول على موعد مسبق لتقديم البيانات اللازمة للأخطار من خلال الهاتف أو إرسالها عن طريق البريد مع إخطار الجهاز مسبقًا عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني بموعد التسليم البيانات.

فيما يتعلق بالإطارات المتعلقة بالمادة رقم 19 من القانون، يتم تقديم مذكرة إيضاحية لعملية الاندماج أو الاستحواذ المخطر عنها.

يتم تقديم نسخة إلكترونية "سي دي" أو كارت ميموري، لكل البيانات المقدمة.

يبلغ الجهاز مقدم الإخطار في أسرع وقت ممكن بأي بيان إضافي يستوجب إرفاقه بالبيانات المقدمة.