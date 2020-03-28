رئيس "النحالين العرب" يناشد الحكومة لاستثناء نقل خلايا النحل من قرار الحظر

كتب- أحمد مسعد:

ناشد فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضم النحالين وعمليات نقل الخلايا إلى الإعفاء من قرار الحظر، بدلًا من تحرير مخالفات لهم رغم دورهم في زيادة الإنتاج الزراعي، خاصة أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أبدى موافقته على هذا الاستثناء باعتبار أن النحل من مدخلات الإنتاج الزراعي.