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السيسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان جهود مكافحة فيروس "كورونا"

10:52 م السبت 28 مارس 2020
السيسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان جهود مكافحة فيروس "كورونا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الرئيس في التدوينة: "تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكعادتنا دائمًا تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين".

واختتم الرئيس التدوينة: "حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين".

السيسي فيروس كورونا محمد بن زايد فيسبوك أبوظبي

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