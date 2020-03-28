محافظة القاهرة تصدر بيانًا بشأن توافر السلع الغذائية واسطوانات البوتاجاز

كتب- محمد نصار:



أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توافر الخبز والسلع الغذائية وإسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين مديريتي التموين والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.



وشدد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم السبت، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة في التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.



وفى هذا السياق، تمكنت مديرية تموين القاهرة، من ضبط 19 ألف كجم أرز مجهول المصدر خلال حملة اليوم وأسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة لمحلات للبيع بأعلى من السعر المحدد وعدم وجود شهادة صحية أو وجود بيانات سهلة المحو على العبوات ، كما تم تحرير 42 محضر مخالفة لعدة مخابز لبيع خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات .

